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De la ejecución al impacto

“La educación vuelve a ofrecernos una lección: medir nos permite conocer el problema; evaluar nos permite aprender qué funciona para resolverlo”.

    Marilú Martens
    Por

    Directora de CARE Perú y exministra de Educación

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La educación nos ofrece una buena manera de entender una diferencia que parece semántica, pero es fundamental para la gestión pública: medir no es lo mismo que evaluar.

    Conforme a los criterios de

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.