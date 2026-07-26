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Gol o autogol

“Pagar favores políticos puede ser demasiado caro en un contexto así. Los criterios tienen que ser técnicos y de eficiencia”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Los retos del gobierno de Keiko Fujimori.
    Los retos del gobierno de Keiko Fujimori.
    / Maria Paula

    La señora Keiko Fujimori tiene una gran oportunidad. Llega al gobierno, a pesar de una intensa y extensa oposición. Ganó por 49.641 votos (un poco más que un estadio nacional).

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.