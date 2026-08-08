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Los no representados

“Es indispensable no solo eliminar feriados sino desregular en general y en lo laboral. Eso beneficiará a los propios trabajadores formales pues un mercado laboral dinámico elevará sus remuneraciones”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Si Keiko Fujimori quiere cumplir su gran promesa de que todos los peruanos puedan acceder a servicios básicos eficientes y a una formalidad inclusiva, no puede rebajar la ambición reformista expuesta en el borrador del pedido de facultades legislativas.

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