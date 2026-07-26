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Normalizando el boicot

“Exigir que Fuerza Popular no esté siquiera presente en las fórmulas bajo el argumento de que hay que ‘reestablecer’ el equilibrio de poderes no tiene fundamento”.

    Adriana Tudela
    Por

    Abogada y excongresista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Keiko Fujimori brinda su primera conferencia como presidenta electa y anuncia inicio del proceso de transferencia. Foto: Captura Fuerza Popular
    Keiko Fujimori brinda su primera conferencia como presidenta electa y anuncia inicio del proceso de transferencia. Foto: Captura Fuerza Popular
    / DELL

    Durante la última década el país se ha sumido en un estado de parálisis política. Desde el 2016, cuando se vieron enfrentados el gobierno de PPK y el Congreso de mayoría fujimorista, no hemos podido sacudirnos de la constante tensión entre ambos poderes del Estado, tanto así que hemos tenido ocho presidentes hasta hoy.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.