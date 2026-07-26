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Una política exterior para el crecimiento

“Un país que dialoga, construye puentes, defiende reglas claras y proyecta estabilidad en un entorno internacional cada vez más incierto”.

    Mercedes Araoz
    Por

    Profesora de la Universidad del Pacífico y exvicepresidenta de la República

    maraoz@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Cuando pensamos en las prioridades del próximo gobierno solemos hablar de seguridad ciudadana, empleo, salud, educación o inversión. Rara vez incluimos la política exterior. En el mundo actual, una buena política exterior puede generar más crecimiento e inversión, mejores empleos y oportunidades. Una mala, en cambio, puede aislarnos cuando el entorno internacional se ha vuelto más incierto y competitivo. La geopolítica ha dado paso a la geoeconomía. La rivalidad entre EE.UU y China ya no se expresa únicamente en el terreno militar o diplomático; se libra también a través del comercio, la tecnología, la energía, los minerales críticos, la IA, las cadenas de suministro y las inversiones estratégicas. Las decisiones económicas se han convertido en instrumentos de poder.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.