Perú y México avanzaron en la normalización de sus relaciones diplomáticas tras la primera reunión bilateral entre representantes de ambos gobiernos desde el restablecimiento de sus vínculos.

El encuentro, realizado el 19 de agosto, reunió al viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, Eric Anderson Machado, y a la subsecretaria para América Latina y el Caribe de México, Raquel Serur, quienes acordaron impulsar una agenda para retomar los principales asuntos de interés común y fortalecer la coordinación entre ambos países.

Uno de los principales pedidos de la delegación peruana fue que México reconsidere la exigencia de visa para los ciudadanos peruanos.

Anderson señaló que esta medida ha impactado en el flujo de turistas hacia México y recordó que Perú es actualmente el único país de la Alianza del Pacífico cuyos ciudadanos enfrentan este requisito. La representación mexicana se comprometió a realizar las coordinaciones correspondientes y evaluar la situación.

Como parte del proceso de normalización, ambos países acordaron comunicar conjuntamente la reapertura de sus respectivas embajadas y el nombramiento de encargados de negocios, además de expresar su intención de avanzar posteriormente hacia la designación de embajadores.

También se acordó reactivar espacios de diálogo y cooperación en seguridad, cooperación técnica y científica, educación, cultura, asuntos consulares y migratorios, así como las consultas sobre asuntos multilaterales.

La agenda bilateral incluirá además el fortalecimiento de la cooperación frente a desastres naturales, con especial atención a los posibles efectos del fenómeno de El Niño global y costero.

Ambos gobiernos buscarán intercambiar experiencias y mejorar sus mecanismos de respuesta ante emergencias, en lo que representa el inicio de una nueva etapa de diálogo y cooperación entre Lima y Ciudad de México.