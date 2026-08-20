El viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Eric Anderson Machado, y la subsecretaria para América Latina y el Caribe de México, Raquel Serur. (Foto: Cancillería)
El viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Eric Anderson Machado, y la subsecretaria para América Latina y el Caribe de México, Raquel Serur. (Foto: Cancillería)
Por Redacción EC

Perú y México avanzaron en la normalización de sus relaciones diplomáticas tras la primera reunión bilateral entre representantes de ambos gobiernos desde el restablecimiento de sus vínculos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: