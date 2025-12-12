1925: Conferencia de desarme

Esta noche se verá, en sesión secreta por el consejo de la Liga de las Naciones, la invitación a Estados Unidos para que tome parte en el estudio preparatorio de la conferencia de desarme. La nota se transmitirá mañana a Washington. Invitaciones iguales, casi textualmente, se han enviado a Rusia y Alemania. El consejo ha llegado a completo acuerdo en cuanto al programa por estudiar que será sometido a la comisión especial preparatoria. Se cree que una copia de este programa, que cubre todos los aspectos del problema del desarme, se agregará a la invitación a Estados Unidos.