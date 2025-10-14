1925: Conservación de parques y jardines

La inspección de enseñanza oficial y particular acaba de dictar una disposición merecedora de apoyo y digna de aplauso. Tiende esta disposición a velar por nuestros parques y jardines que, como en toda ciudad civilizada, deben ser cuidados cariñosamente por ser factores importantes, no solo en la estética del ornato local, sino también en la salubridad pública. En días pasados, publicó El Comercio un artículo relacionado con este asunto, y se diría que la campaña entonces reiniciada ha encontrado buena acogida entre aquellos que a su feliz consecución pueden cooperar.