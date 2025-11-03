La tarde de ayer se realizó en el hospital Italiano la autopsia del cadáver del señor Edwin Elmore Letts, fallecido horas antes a consecuencia de la herida de bala que recibiera por el disparo del señor José Santos Chocano. En la noche fue sacado el cadáver, que yacía en severa caja mortuoria, en hombros de sus amigos. Inmediatamente se organizó el cortejo fúnebre, compuesto por personas de nuestros círculos sociales e intelectuales. El ataúd fue llevado en hombros hasta la casa 260 de la calle de Aldabas, por donde han desfilado muchas personas para expresar su condolencia.