1925: El cadáver de Tut-Ank-Hamen

En el Reino de Egipto se ha descubierto el cadáver de Tut-Ank-Hamen, según un comunicado publicado en árabe por el Ministerio de Obras Públicas, que dice que al quitar la tapa del segundo sarcófago se descubrió un féretro de formas humanas cubierto de un abrigo de lienzo. Alrededor de la cabeza y del pecho estaban arrollados rosarios y flores. La cara no estaba cubierta, y se presume que presenta al joven rey Tut-Ank-Hamen mismo. La cuestión más importante que se presenta ahora a los excavadores es la manera de sacar del segundo sarcófago el féretro de forma humana.