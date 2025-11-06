Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1925: El cadáver de Tut-Ank-Hamen
Resumen de la noticia por IA
1925: El cadáver de Tut-Ank-Hamen

1925: El cadáver de Tut-Ank-Hamen

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En el Reino de Egipto se ha descubierto el cadáver de Tut-Ank-Hamen, según un comunicado publicado en árabe por el Ministerio de Obras Públicas, que dice que al quitar la tapa del segundo sarcófago se descubrió un féretro de formas humanas cubierto de un abrigo de lienzo. Alrededor de la cabeza y del pecho estaban arrollados rosarios y flores. La cara no estaba cubierta, y se presume que presenta al joven rey Tut-Ank-Hamen mismo. La cuestión más importante que se presenta ahora a los excavadores es la manera de sacar del segundo sarcófago el féretro de forma humana.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC