Ilustración: Víctor Aguilar
Hace 100 años
1925: El espectáculo del ‘football’
Ya hemos avisado a nuestros lectores sobre la realización del espectáculo del ‘football’ preparado para hoy en el Stadium Nacional. Se jugarán dos partidos bastante interesantes entre ‘teams’ combinados por los mejores clubes locales y el de la Escuela Militar de Chorrillos contra el Club White Star de Arequipa. Primero jugarán los arequipeños con los militares, y podemos decir que, por los datos que tenemos de los visitantes, hay motivo para creer que, a pesar de su reciente llegada, que no les ha permitido aclimatarse, les darán a sus contendores una buena ocasión para jugar un bonito partido.

