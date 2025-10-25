1925: El espectáculo del ‘football’

Ya hemos avisado a nuestros lectores sobre la realización del espectáculo del ‘football’ preparado para hoy en el Stadium Nacional. Se jugarán dos partidos bastante interesantes entre ‘teams’ combinados por los mejores clubes locales y el de la Escuela Militar de Chorrillos contra el Club White Star de Arequipa. Primero jugarán los arequipeños con los militares, y podemos decir que, por los datos que tenemos de los visitantes, hay motivo para creer que, a pesar de su reciente llegada, que no les ha permitido aclimatarse, les darán a sus contendores una buena ocasión para jugar un bonito partido.