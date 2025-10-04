1925: El foro de Augusto

Arqueólogos italianos están realizando un trabajo realmente extraordinario en Roma, donde los foros imperiales fueron invadidos y ocultados paulatinamente por nuevas construcciones que los cubrieron a través de los siglos, aprovechando sus muros, sus arcos y hasta sus columnas. Como señala la historia, el foro de Augusto era el más importante y por suerte no ha sido destruido, sino más bien “ahogado” bajo una serie de edificios, incluso muy recientes. Se ha iniciado la demolición para sacar a la luz estas joyas de la humanidad. H.L.M.