(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
1925: El foro de Augusto
Arqueólogos italianos están realizando un trabajo realmente extraordinario en Roma, donde los foros imperiales fueron invadidos y ocultados paulatinamente por nuevas construcciones que los cubrieron a través de los siglos, aprovechando sus muros, sus arcos y hasta sus columnas. Como señala la historia, el foro de Augusto era el más importante y por suerte no ha sido destruido, sino más bien “ahogado” bajo una serie de edificios, incluso muy recientes. Se ha iniciado la demolición para sacar a la luz estas joyas de la humanidad. H.L.M.

