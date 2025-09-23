1925: El Perú y Costa Rica

Los diálogos de variado carácter que se vienen suscitando en torno al plebiscito hicieron recordar que en 1856 el pirata William Walker intentó apoderarse de Costa Rica. Este pequeño país pidió de inmediato ayuda a las naciones de América del Sur. El Perú, sin dudar un instante, envió un apoyo naval donde alcanzó la gloria Antonio Valle Riestra. Incluso se aportó una fuerte suma para el erario costarricense que se encontraba exhausto. América toda y el mundo son testigos de que en estas circunstancias Chile no hizo absolutamente nada demostrando su egoísmo. H.L.M.