Hace 100 años
1925: El plebiscito de Tacna y Arica
A pesar de la festividad de Pascua, la delegación norteamericana trabajó atribuyéndose ese hecho al deseo general de apresurar los procedimientos plebiscitarios. La comisión de reglamentación se reunirá mañana para estudiar la locación exacta de las oficinas de registro y votación. Las pascuas se han celebrado tranquilamente aquí. El general Pershing ofreció una recepción informal a los miembros de la delegación americana y a la plana mayor del crucero Denver. Los peruanos estuvieron de fiesta a bordo del Ucayali y los chilenos celebraron la Pascua con recepciones privadas.

