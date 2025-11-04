1925: El príncipe de Gales se cae del caballo

Escucha la noticia
Un telegrama desde el Reino Unido informó que el príncipe de Gales, Eduardo de Windsor, se ha caído ayer del caballo por primera vez desde que regresó de su visita a Sudamérica. El heredero de la corona británica estaba ensillando los corrales cuando el caballo que montaba tropezó, siendo desarmado el jinete y el caballo cayendo tras él. El príncipe cayó en una pista arenada profunda y, a pesar del golpe, salió sin daño grave. Tras el accidente, regresó a Londres. Sus acompañantes tuvieron también contratiempos parecidos con motivo de estar el terreno sumamente húmedo.