1925: El progreso urbano de El Callao

Una de las obras más trascendentales para el progreso urbano del Callao es la de la pavimentación de sus calles y plazas, que se inició hace más de ocho años y que los municipios últimos intensificaron sensiblemente a instancias del diligente inspector de esa repartición. Por causas que no conocemos, pero que es de suponer sean de carácter económico, la actual municipalidad ha restringido casi en absoluto la interesante obra de pavimentación, reducida hoy a una que otra acera, paralizándose así una función que iba transformando la vieja ciudad terrosa y de aspecto aldeano en un centro moderno limpio, cómodo é higiénico.