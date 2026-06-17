Las condiciones climáticas volverán a presentar cambios importantes en varias regiones del país durante los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta oficial ante el fortalecimiento de vientos en sectores de la sierra norte y sur, un fenómeno que podría generar complicaciones debido a la intensidad de las ráfagas previstas. En esta línea, advirtió que algunas zonas podrían registrar velocidades considerables que aumentarían el riesgo de afectaciones en estructuras ligeras y actividades cotidianas. La entidad recomendó a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar medidas preventivas para evitar incidentes. Conoce cuáles serán las regiones más afectadas, qué día se esperan las condiciones más severas y qué precauciones se deben considerar.

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO DEL SENAMHI PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS?

De acuerdo con el aviso meteorológico difundido por el Senamhi, el incremento de la velocidad del viento se desarrollará entre este miércoles 17 y el sábado 19 de junio en diferentes localidades de la sierra peruana. Durante este periodo se prevén corrientes de aire de moderada a fuerte intensidad, especialmente en zonas ubicadas a gran altitud.

La institución indicó que algunas ráfagas podrían superar los 45 kilómetros por hora, una condición que podría sentirse con mayor fuerza en sectores expuestos y áreas altoandinas. Por ello, las autoridades recomiendan seguir la evolución del fenómeno a través de los canales oficiales.

¿QUÉ DÍA SE REGISTRARÁN LOS VIENTOS MÁS INTENSOS?

Aunque el evento meteorológico abarcará tres jornadas consecutivas, no todos los días presentarán la misma intensidad. Según el reporte, el jueves 18 de junio será la fecha más crítica debido a que se ha establecido una alerta de nivel naranja.

Para esa jornada se esperan velocidades superiores a los 30 kilómetros por hora en la sierra norte, mientras que en la sierra sur las ráfagas podrían superar los 38 kilómetros por hora. En cambio, los días 17 y 19 de junio mantienen una alerta amarilla, asociada a condiciones de menor intensidad, pero que igualmente requieren atención, según informa Exitosa.

Foto: Agencia Andina

¿QUÉ REGIONES PODRÍAN VERSE AFECTADAS?

Las zonas que se encuentran dentro del área de influencia del fenómeno durante el día de mayor intensidad son las siguientes:

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Lambayeque

Moquegua

Piura

Puno

Tacna

Los habitantes de estas regiones podrían experimentar fuertes corrientes de aire durante el desarrollo del evento, especialmente en localidades ubicadas en sectores elevados.

¿QUÉ MEDIDAS DE PREVENCIÓN SE RECOMIENDAN?

Dado que la intensidad del viento puede comprometer la estabilidad de estructuras ligeras y provocar desplazamientos de objetos peligrosos, resulta vital que los habitantes de los sectores mencionados mantengan la cautela. Se aconseja asegurar techos o elementos sueltos en techumbres, evitar áreas con estructuras precarias y permanecer atentos a cualquier modificación en la rutina diaria que el clima pueda imponer.

Senamhi alerta nuevo incremento de vientos en la sierra peruan.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

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