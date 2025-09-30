1925: El regreso dramático

Puno, que se preparaba para recibir en triunfo al aviador Velasco Astete, se ha convertido en una ciudad silenciosa donde la multitud comenta en voz baja la tragedia ocurrida, a la cual se le buscan múltiples responsables. De inmediato las autoridades se han hecho cargo del cuerpo de Velasco Astete, quien será trasportado hoy en tren especial al Cusco. En cada estación se le rendirá homenaje. Desde Lima anuncian que recibirá el ascenso póstumo a la clase de teniente y cuando se construya un campo de aterrizaje en el Cusco llevará su nombre. H.L.M.