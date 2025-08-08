Ilustración: Victor Aguilar Rúa
Ilustración: Victor Aguilar Rúa
Hace 100 años
1925: El rejuvenecimiento
A la pugna científica entre ingleses y alemanes que reclaman, por separado, haber descubierto el virus del cáncer, se añaden ahora los ensayos de la nueva inyección llamada Steinach, para rejuvenecer. Tres hombres de ciencia que han venido llevando a cabo el procedimiento están convencidos de su éxito. Han realizado ensayos, todos positivos, y muy pronto se podrá disponer de un elixir de glándulas contenido en ampolletas de las cuales se extraerán algunas gotas para ser tomadas diariamente y rejuvenecer de inmediato. H.L.M.

