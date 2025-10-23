1925: En el barrio de La Victoria

En días pasados, uno de nuestros redactores visitó los barrios más populosos de la capital para comprobar el deplorable estado de los lugares que hacen las veces de mercado de abastos. Con esa ocasión dimos una información del destartalado barracón que en La Victoria sirve de mercado. El propósito de esta información es el de hacer llegar hasta esa municipalidad la queja reiterada de los infelices vecinos. Todo continúa en el mismo estado de desaseo peligroso. Nada, o casi nada, se ha hecho para aliviar la condición de los pobres habitantes de un barrio digno de mejor suerte.