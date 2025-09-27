(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1925: Feminismo
Resumen de la noticia por IA
1925: Feminismo

1925: Feminismo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Sabemos que no solo en Europa, sino en muchas partes crece el movimiento feminista que busca, principalmente, la igualdad en el sufragio y en muchas otras actividades donde la presencia femenina está vedada. En diversas ciudades de Francia destacados intelectuales y periodistas han iniciado un movimiento de apoyo al feminismo que constantemente se prestigia en ese país en el mundo de las letras. Hoy hay en Francia excelentes revistas escritas exclusivamente por mujeres y su participación en el ámbito de la poesía e incluso de la novela viene dejando obras de alta calidad. H.L.M.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC