1925: Feminismo

Sabemos que no solo en Europa, sino en muchas partes crece el movimiento feminista que busca, principalmente, la igualdad en el sufragio y en muchas otras actividades donde la presencia femenina está vedada. En diversas ciudades de Francia destacados intelectuales y periodistas han iniciado un movimiento de apoyo al feminismo que constantemente se prestigia en ese país en el mundo de las letras. Hoy hay en Francia excelentes revistas escritas exclusivamente por mujeres y su participación en el ámbito de la poesía e incluso de la novela viene dejando obras de alta calidad. H.L.M.