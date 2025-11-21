Hindenburg, los miembros del gabinete y del Reichstag, el general Von Seekt y otras personas prominentes de la nación tomaron parte en el homenaje rendido a Von Richthofen, en los funerales que se celebraron hoy en la Iglesia de Gracias, después de que millares de patriotas hubieron desfilado delante del cadáver del as de la guerra, repatriado de Francia. Hindenburg, Luther y Gezsler acompañaron al cementerio siguiendo la cureña que llevaba el féretro, escondido bajo las flores que las muchedumbres le arrojaban encima a lo largo del camino. La madre de Von Richthofen, hondamente conmovida, colocó una corona que llevaba una inscripción que decía: “A nuestro bravo hijo”.