Ilustración: Victor Aguilar Rúa
Hace 100 años
Hace 100 años

1925: Incendio en Lima
No han pasado ni dos semanas del incendio en el Centro de Lima que ocasionó daños apreciables en varios establecimientos comerciales, cuando tenemos que ocuparnos de un nuevo siniestro, también de proporciones importantes. Poco después de las 11:30 de la noche, el piteo incesante de los guardias y las campanas de las compañías de bomberos anunciaron incendio. Efectivamente, en la Calle del Rastro de San Francisco, lugar bastante central, a pocos metros del local de la prefectura y de la intendencia de la policía, se había presentado el incendio.

