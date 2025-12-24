1925: Incendio en Lima

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
1925: Incendio en LimaResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
No han pasado ni dos semanas del incendio en el Centro de Lima que ocasionó daños apreciables en varios establecimientos comerciales, cuando tenemos que ocuparnos de un nuevo siniestro, también de proporciones importantes. Poco después de las 11:30 de la noche, el piteo incesante de los guardias y las campanas de las compañías de bomberos anunciaron incendio. Efectivamente, en la Calle del Rastro de San Francisco, lugar bastante central, a pocos metros del local de la prefectura y de la intendencia de la policía, se había presentado el incendio.
Contenido sugerido
Contenido GEC