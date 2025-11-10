Don Raymundo Poincaré, en la víspera del aniversario del armisticio que puso término a la guerra mundial, concedió una entrevista a United Press. Declara el expresidente de Francia en el período de la guerra que Alemania ha dejado de cumplir sus promesas, tanto en el desarme como en el pago de las reparaciones; manifestando que Alemania podría poner en el campo un ejército bien entrenado y equipado en seis meses. Alemania aceptó el plan Dawes, pero apenas se puso en vigor, poderosos grupos industriales, comerciales y políticos declararon que las obligaciones eran demasiado pesadas.