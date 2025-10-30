La tarde de ayer se notó la afluencia de los empleados de comercio a la plaza San Martín, con el objetivo de llevar a efecto un mitin que habían organizado. En ese sitio estaban destacados piquetes del escuadrón guardia de seguridad y pequeños grupos de policías a pie, quienes se encargaron de evitar que la manifestación se realizara, dispersando a las personas congregadas en las inmediaciones del hotel Bolívar. Más tarde, los empleados que, imposibilitados de reunirse, caminaban por el Jirón de la Unión, improvisaron una pequeña manifestación, que fue disuelta por la policía.