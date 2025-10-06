1925: Los postes siguen cayéndose

Existe una verdadera amenaza contra la seguridad y la vida de los transeúntes con la existencia de los postes de madera, colocados en los distintos barrios de la capital. No hace mucho dimos cuenta de la caída de varios postes en la calle Pampa de Lara, los que hicieron deterioros en una finca y pusieron en peligro la estabilidad de otra. Ahora tenemos que consignar un caso análogo. Cerca de las dos de la tarde, en la calle de Viterbo, se vinieron a tierra cuatro postes que tenían alambres transmisores de fuerte corriente eléctrica, sembrando el pánico entre transeúntes y las personas que habitan las casas de la calle. HLM.