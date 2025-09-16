1925: Los preceptores de Tarata

Emoción indescriptible y un patriotismo desbordante acompañaron en el tranvía de Lima y en los botes que llevaron hasta el vapor Urubamba a los jóvenes preceptores, hombres y mujeres, que van a cumplir con su labor en la recobrada Tarata. El Perú no podía encontrar símbolo más bello que el de estos maestros, peregrinos de un ideal patrio llevando la buena nueva, la ciencia y la luz de la verdad a quienes estuvieron presos de la maldad y la oscuridad desgarradora. Por 40 años el usurpador quiso enseñar a odiar al Perú a los niños, arrancarlos de su patria, pero ni por un instante lo consiguió. H.L.M.