(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
1925: Monumento a Grau
1925: Monumento a Grau

Hay necesidad de reemplazar el pequeño monumento al héroe de Angamos, que se levanta en la plaza Grau, por otro que correspondiese a la magnitud del personaje. El de la plaza, el único de relativa importancia en el Perú, fue la ofrenda del pueblo chalaco. El viernes 16, en una reunión celebrada por dos miembros del Centro Naval, se acordó gestionar la realización de una ley y a la vez iniciar la ejecución de un proyecto de monumento. El futuro monumento debe ser una obra esencialmente nacional hecha con el óbolo de los peruanos y bajo patrocinio directo del gobierno.

