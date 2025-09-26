1925: Ómnibus que debe prohibirse

En apenas una semana se han producido dos graves accidentes al haber volcado autobuses sobre cuyo precario chasís se ha colocado un segundo piso. Estos vehículos no pueden ser más peligrosos e incómodos, y la gente les ha colocado el despectivo nombre de “perreras”. Ya desde hace tiempo nos hemos ocupado de este asunto, pero en esta circunstancia exigimos, si es posible en el día, que estos trasportes de la muerte dejen de circular por nuestra capital y ojalá su imagen desaparezca para siempre de la mente de los limeños. H.L.M.