(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1925: Ómnibus que debe prohibirse
Resumen de la noticia por IA
1925: Ómnibus que debe prohibirse

1925: Ómnibus que debe prohibirse

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En apenas una semana se han producido dos graves accidentes al haber volcado autobuses sobre cuyo precario chasís se ha colocado un segundo piso. Estos vehículos no pueden ser más peligrosos e incómodos, y la gente les ha colocado el despectivo nombre de “perreras”. Ya desde hace tiempo nos hemos ocupado de este asunto, pero en esta circunstancia exigimos, si es posible en el día, que estos trasportes de la muerte dejen de circular por nuestra capital y ojalá su imagen desaparezca para siempre de la mente de los limeños. H.L.M.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC