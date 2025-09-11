(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

1925: Pasaje escolar
Acogiendo un pedido que hiciéramos desde estas páginas, la Municipalidad de Lima celebró un contrato con las Empresas Eléctricas Asociadas donde se convino que los niños de las escuelas fiscales pagaran solamente medio pasaje en los tranvías. Lamentablemente, nos están llegando constantes quejas en el sentido de que los conductores e inspectores de estos vehículos exigen a los niños el pago completo, lo cual ha creado situaciones en que los pequeños han sido puestos en una difícil situación a todas luces injusta. Urge solucionar definitivamente el problema. H.L.M.

