(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

1925: Plausible actitud
1925: Plausible actitud

1925: Plausible actitud

No podemos dejar de tener una palabra de aprecio y agradecimiento por la decisión que ha tomado la empresa Peruvian Corporation Limited, al ordenar a sus funcionarios en Arica y en todas las localidades de nuestro país que a los ciudadanos peruanos que vayan a Arica a depositar su voto en el plebiscito se les otorgue pasaje libre de ida y vuelta en los ferrocarriles de dicha empresa. Igualmente, a todos los empleados y obreros que están al servicio de ella y que necesiten ir a Arica a depositar su voto se les concede permiso con goce de haber. H.L.M.

