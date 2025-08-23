(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1925: Raid París-Nueva York
Resumen de la noticia por IA
1925: Raid París-Nueva York

1925: Raid París-Nueva York

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Informan desde París que los aviadores Tarascón y Coli proyectan cubrir en un vuelo de una sola etapa, de treinta horas, el espacio que separa París de Nueva York. Ellos confían en tener éxito, pero se preparan para enfrentar el peligro de caer en el mar y permanecer al garete en espera de auxilio. Alistan para ello todo lo necesario, para que el avión pueda flotar en el mar hasta que reciba ayuda. Llevan provisiones y un aparato para destilar agua salada. El peso del avión es de 4.000 kilos, incluyendo 300 litros de gasolina. H.L.M.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC