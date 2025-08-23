1925: Raid París-Nueva York

Informan desde París que los aviadores Tarascón y Coli proyectan cubrir en un vuelo de una sola etapa, de treinta horas, el espacio que separa París de Nueva York. Ellos confían en tener éxito, pero se preparan para enfrentar el peligro de caer en el mar y permanecer al garete en espera de auxilio. Alistan para ello todo lo necesario, para que el avión pueda flotar en el mar hasta que reciba ayuda. Llevan provisiones y un aparato para destilar agua salada. El peso del avión es de 4.000 kilos, incluyendo 300 litros de gasolina. H.L.M.