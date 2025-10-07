1925: Robo frustrado

En la mañana de hoy se nos notició que anoche se había intentado llevar a efecto un robo en el edificio signado con el N° 376, de la calle de San José, domicilio reciente de la casa comercial que gira bajo la razón social de E. Ferreyros y Cia. Después de finalizar las labores y de que salieran los empleados, se procedió a cerrar las puertas del local, tomando para ello las precauciones necesarias. El proyecto de los ladrones, no cabe duda, era apoderarse de los valores que contenía la caja de fierro, pero no lograron realizarlo porque, seguramente, la luz del día los sorprendió.