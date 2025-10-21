1925: Sociedades e instituciones

Conforme estuvo anunciado, la semana pasada se realizó en el Centro Social de Señoras –donde funciona provisionalmente– la sesión de junta general que convocará esta institución con el objetivo de elegir su nuevo directorio para el bienio de 1925 a 1927, de acuerdo a lo prescrito en sus estatutos. Abierta la sesión siendo las once y media de la mañana, bajo la presidencia de la señorita Zoila T. Noel, y con asistencia de gran número de socias, se dio lectura al acta de la anterior que fue aprobada.