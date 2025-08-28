Escucha la noticia
1925: Tabaco nacional
Es lamentable observar que nuestra industria tabacalera adolece de una crisis que aumenta paulatinamente. Hasta hace pocos años se mantenía un constante comercio con las zonas tabacaleras de Jaén y Tumbes, lugares que proporcionaban hasta el 70% para la manufactura nacional de cigarrillos. Esto ha ido descendiendo. Por otra parte, en Jéberos y en Tarapoto se cosecha tabaco de buena calidad, pero su precio es tan alto que los fabricantes nacionales no pueden comprarlo y tienen que surtirse de materia prima extranjera. Urge apoyar esta industria nacional. H.L.M.