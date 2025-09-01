1925: Tarata es peruana

En Tarata flamearán desde hoy las banderas de nuestra patria, cuyo espíritu ha probado tener la fuerza suficiente para resistir las imposiciones del poder desprovisto de derecho. Más fuertes que todas las coacciones con las que Chile creyó subyugar en Tarata el sentimiento nacional, se ha demostrado en esa provincia que eso no es verdad y que el Perú jamás fue olvidado. En esto es que radica la emoción con la que los peruanos vemos la reincorporación a su soberanía de ese suelo nuestro que en derecho siempre nos perteneció. H.L.M.