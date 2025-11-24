Publicamos un telegrama de Washington en el que damos cuenta de los estudios que se llevan a cabo en estos momentos en la estación de Belleuo sobre las transmisiones radiotelefónicas en onda corta como medio de lograr que los países latinoamericanos, el Perú inclusive, puedan recibir en sus estaciones de broadcasting esas trasmisiones. En la actualidad, las estaciones radiotelefónicas más importantes del mundo, y de modo especial las llamadas broadcasting, se denominan así porque sus transmisiones se propagan esféricamente en todas las direcciones.