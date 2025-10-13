Ilustración: Victor Aguilar Rúa
Ilustración: Victor Aguilar Rúa
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1925: un ómnibus volcado
Resumen de la noticia por IA
1925: un ómnibus volcado

1925: un ómnibus volcado

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Anoche, a las 12, en la Avenida del Progreso, entre la huaca y la garita, jurisdicción de La Legua, ocurrió un accidente, volcándose el ómnibus N° 240, que venía al Callao, ocupado por 15 personas. Ese ómnibus, al salvar una curva, marchaba a gran velocidad, sin tener en cuenta el ‘chauffeur’ que la pista estaba resbaladiza, a consecuencia de la lluvia de anoche, y se volcó, quedando aprisionados en el interior los pasajeros, algunos de los cuales tuvieron que romper las lunas, a fin de salir a la avenida. Han resultado tres pasajeros heridos. El ómnibus quedó abandonado en la avenida.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC