1925: Un suceso deportivo

Podemos decir que el festival ‘footballístico’ de esta tarde tiene los caracteres de un suceso deportivo, hay motivos suficientes para titularlo así. El combinado de los chalacos defenderá los colores de su pabellón deportivo con el ardor que les es peculiar. Le toca enfrentarse al más poderoso de los equipos combinados. Los limeños, a pesar de su poderío, posiblemente no van tan confiados como podría decirse. Saben de la clase de contendores que les toca, y por eso precisamente tienen que poner mayor cuidado a sus jugadas, ofensivas y defensivas.