Ilustración: Victor Aguilar Rúa
Ilustración: Victor Aguilar Rúa
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1925: Un suceso deportivo
Resumen de la noticia por IA
1925: Un suceso deportivo

1925: Un suceso deportivo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Podemos decir que el festival ‘footballístico’ de esta tarde tiene los caracteres de un suceso deportivo, hay motivos suficientes para titularlo así. El combinado de los chalacos defenderá los colores de su pabellón deportivo con el ardor que les es peculiar. Le toca enfrentarse al más poderoso de los equipos combinados. Los limeños, a pesar de su poderío, posiblemente no van tan confiados como podría decirse. Saben de la clase de contendores que les toca, y por eso precisamente tienen que poner mayor cuidado a sus jugadas, ofensivas y defensivas.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC