1925: Velasco Astete

Del triunfo al dolor. Conocen con detalle nuestros lectores la forma delirante, inigualable de cómo la población del Cusco recibió a su heroico hijo el aviador Alejandro Velasco Astete quien por primera vez unía la capital del Perú con la del imperio de los Incas. Luego de innumerables agasajos, Velasco decidió ayer iniciar su viaje de regreso a Lima haciendo una escala en Puno. Según las primeras noticias recibidas, una inmensa multitud invadió el campo de aterrizaje y para no atropellar a las personas, Velasco hizo un giro violento estrellándose contra un promontorio y falleciendo instantáneamente. H.L.M.