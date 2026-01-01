(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

1926: Bienvenida al año 1926
1926: Bienvenida al año 1926

1926: Bienvenida al año 1926

En Lima, con la característica alegría de nuestra ciudad siempre alegre y confiada, se ha recibido al 1926. Desde la mañana, las calles estuvieron plenas de gentes que hacían compras, que llenaban los comercios, que mercaban de todo. Pero parece que el año se presenta bien y, a juzgar por la perspectiva, todo será buen humor, alegría y holgorio, ya que por algo hay una frase explicativa: “Hay que reír el primer día del año para reír todo el año”. Y como nuestra vida, aunque parezca mentira, es de risa, bendita y perenne, procuramos vivirla agradablemente.

