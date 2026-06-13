A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta oportunidad, esta disciplina académica ha estudiado los desafíos que enfrentan los adultos mayores que suelen convivir por temporadas en las casas de sus hijos. Esto no solo implica cuidados emocionales, sino también la atención a un posible deterioro cognitivo en esta etapa de su vida. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE QUE LOS ADULTOS MAYORES VIVAN EN LA CASA DE SUS HIJOS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

En una entrevista para la plataforma Hola, la neuropsicóloga del Instituto Centta, María González Ruiz, explicó que los adultos mayores enfrentan un proceso emocional complejo cuando se mudan a la casa de sus hijos, quienes ya cuentan con una familia establecida, ya sea por un tema de salud o decisión familiar. De acuerdo con la especialista, estas personas mayores no solo experimentan una serie de emociones, sino también sienten que pierden autonomía por el cambio radical que tuvieron. De hecho, desde el punto de vista cognitivo, un cambio de entorno puede generar desorientación, especialmente en casos de deterioro cognitivo, demencia o dificultades sensoriales y físicas. De esta manera, es indispensable que, durante esta etapa del duelo, los hijos puedan acompañar a la madre por la pérdida de independencia y validar las emociones que atraviesa.

¿Qué dice la neuropsicología sobre las personas mayores que van a vivir a casa de sus hijos? (Foto: Magnific)

“Para una persona mayor, dejar su casa para ir a vivir con los hijos no es solo un cambio de domicilio, suele ser un cambio vital profundo. La casa representa identidad, autonomía, rutina, pertenencia, recuerdos y control sobre la propia vida. Por eso, aunque la decisión sea necesaria y esté motivada por el cuidado, puede vivirse como una pérdida de independencia, de intimidad, de rol adulto, de hábitos cotidianos y, en ocasiones, de la propia identidad. Sin embargo, pueden aparecer sentimientos de tristeza, irritabilidad, miedo, vergüenza, sensación de carga, culpa o enfado. Detrás de esas emociones suele haber un proceso de duelo por la autonomía perdida, por el cuerpo que ya no responde igual. La clave es no tratar la transición solo como un problema logístico, sino como un proceso emocional. No basta con preparar una habitación o gestionar la medicación: hay que acompañar el duelo por la pérdida de autonomía”, dijo González Ruiz para Hola.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL INCONVENIENTE DE QUE LOS NIÑOS REALICEN SUS TAREAS CON LA IA?

De acuerdo con la psicóloga especializada en educación Rocío Ramos-Paúl, afirma que los errores al realizar las tareas académicas cumplen un papel fundamental en el proceso de aprendizaje de los niños, ya que favorecen el desarrollo de capacidades de análisis y resolución de problemas. Sin embargo, advierte que el acceso a respuestas con ayuda de la inteligencia artificial podría disminuir el valor formativo de las actividades realizadas por los estudiantes como, por ejemplo, pensar por sí mismos y de tomar decisiones de manera razonada.

Por consiguiente, la experta en psicología recomienda a las familias fomentar la autonomía en el estudio, es decir, incentivar a los más pequeños a intentar resolver las tareas por sí mismos antes de solicitar ayuda, para luego acompañar el proceso de aprendizaje. Asimismo, Ramos-Paúl señala que la tecnología no constituye el problema en sí misma, sino el uso que se le da cuando reemplaza el esfuerzo intelectual necesario para el desarrollo de competencias cognitivas, conforme comparte El Español.