Por Redacción EC

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta oportunidad, esta disciplina académica ha estudiado los desafíos que enfrentan los adultos mayores que suelen convivir por temporadas en las casas de sus hijos. Esto no solo implica cuidados emocionales, sino también la atención a un posible deterioro cognitivo en esta etapa de su vida. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.