1926: Clima extremo

Europa va saliendo de la época de inundaciones más terribles de la historia. El exacto número de muertos quizá no se conocerá hasta dentro de algunas semanas, pero ha de ser grande. Los ríos y canales de Bélgica han comenzado a bajar. En Alemania y Polonia también ceden las lluvias. En Francia no hay mayor crecida, pero las lluvias continúan. En Transilvania, Hungría y Rumanía han perecido más de mil personas. La muerte de ganado y ruina de trigales es tremenda. La mayoría de los fallecimientos ocurrió en aldeas aisladas y pequeñas chacras donde los residentes no tenían noticia de la proximidad del peligro.