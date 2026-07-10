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1926: Amelia Riva emprende su viaje a Italia

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    La joven pianista peruana Amelia Riva se embarcará hoy para Italia. Terminados sus estudios en la Academia Nacional de Música y recibido el título de profesora, Amelia Riva quiere integrar sus conocimientos, hacer más sólida y vasta su cultura y captar todo lo bueno y útil que para su arte puedan darle los conservatorios italianos. En pasadas oportunidades dijimos ya que Amelia es una pianista inteligente y de temperamento. Por ello su viaje a Italia despierta en nosotros muchas esperanzas. Esta tarde, en el Callao tomará el vapor “Venezuela”, que la llevará hasta Génova.

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