1926: Amelia Riva emprende su viaje a Italia
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
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La joven pianista peruana Amelia Riva se embarcará hoy para Italia. Terminados sus estudios en la Academia Nacional de Música y recibido el título de profesora, Amelia Riva quiere integrar sus conocimientos, hacer más sólida y vasta su cultura y captar todo lo bueno y útil que para su arte puedan darle los conservatorios italianos. En pasadas oportunidades dijimos ya que Amelia es una pianista inteligente y de temperamento. Por ello su viaje a Italia despierta en nosotros muchas esperanzas. Esta tarde, en el Callao tomará el vapor “Venezuela”, que la llevará hasta Génova.