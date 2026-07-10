1926: Amelia Riva emprende su viaje a Italia

La joven pianista peruana Amelia Riva se embarcará hoy para Italia. Terminados sus estudios en la Academia Nacional de Música y recibido el título de profesora, Amelia Riva quiere integrar sus conocimientos, hacer más sólida y vasta su cultura y captar todo lo bueno y útil que para su arte puedan darle los conservatorios italianos. En pasadas oportunidades dijimos ya que Amelia es una pianista inteligente y de temperamento. Por ello su viaje a Italia despierta en nosotros muchas esperanzas. Esta tarde, en el Callao tomará el vapor “Venezuela”, que la llevará hasta Génova.

La joven pianista peruana Amelia Riva se embarcará hoy para Italia. Terminados sus estudios en la Academia Nacional de Música y recibido el título de profesora, Amelia Riva quiere integrar sus conocimientos, hacer más sólida y vasta su cultura y captar todo lo bueno y útil que para su arte puedan darle los conservatorios italianos. En pasadas oportunidades dijimos ya que Amelia es una pianista inteligente y de temperamento. Por ello su viaje a Italia despierta en nosotros muchas esperanzas. Esta tarde, en el Callao tomará el vapor “Venezuela”, que la llevará hasta Génova.