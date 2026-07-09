El Comercio
·
opinion
·
efemerides
Añadir El Comercio como fuente preferida en

1926: En honor a la Argentina

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Esta noche tendrá lugar en el Teatro Colón la función de gala que la compañía Díaz-Perdiguero ofrece en honor a la República Argentina con motivo del aniversario de la proclamación de la independencia en el Congreso de Tucumán. Se pondrá en escena la graciosa comedia argentina “La fea de la casa”, del autor porteño don Julio A. Escobar, que goza de bastante renombre. Finalizará el espectáculo con un acto de variedades con los mejores elementos artísticos que actúan en Lima. Figuran en este programa la Trouppe Parodi, en la cual destacan Esther Parodi y Elena Peirano.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.