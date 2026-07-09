1926: En honor a la Argentina

Esta noche tendrá lugar en el Teatro Colón la función de gala que la compañía Díaz-Perdiguero ofrece en honor a la República Argentina con motivo del aniversario de la proclamación de la independencia en el Congreso de Tucumán. Se pondrá en escena la graciosa comedia argentina “La fea de la casa”, del autor porteño don Julio A. Escobar, que goza de bastante renombre. Finalizará el espectáculo con un acto de variedades con los mejores elementos artísticos que actúan en Lima. Figuran en este programa la Trouppe Parodi, en la cual destacan Esther Parodi y Elena Peirano.

Esta noche tendrá lugar en el Teatro Colón la función de gala que la compañía Díaz-Perdiguero ofrece en honor a la República Argentina con motivo del aniversario de la proclamación de la independencia en el Congreso de Tucumán. Se pondrá en escena la graciosa comedia argentina “La fea de la casa”, del autor porteño don Julio A. Escobar, que goza de bastante renombre. Finalizará el espectáculo con un acto de variedades con los mejores elementos artísticos que actúan en Lima. Figuran en este programa la Trouppe Parodi, en la cual destacan Esther Parodi y Elena Peirano.