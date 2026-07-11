1926: Barranco y la pintura

Un aviso publicado en los diarios de Lima hace saber que, de conformidad con lo dispuesto por el Concejo Distrital de San José de Surco, los propietarios de las fincas situadas en el balneario de Barranco deben pintarlas con colores que en ese aviso se especifican para cada barrio. Sin duda ha querido el municipio propender a una cierta armonía colorista, pero hay que reconocer que no sería dable aducir razón convincente alguna bastante para justificar lo de los diferentes colores para los diversos barrios. Esperemos que la finalidad esencial que se busca no derive en un bolcheviquismo cromático.

Un aviso publicado en los diarios de Lima hace saber que, de conformidad con lo dispuesto por el Concejo Distrital de San José de Surco, los propietarios de las fincas situadas en el balneario de Barranco deben pintarlas con colores que en ese aviso se especifican para cada barrio. Sin duda ha querido el municipio propender a una cierta armonía colorista, pero hay que reconocer que no sería dable aducir razón convincente alguna bastante para justificar lo de los diferentes colores para los diversos barrios. Esperemos que la finalidad esencial que se busca no derive en un bolcheviquismo cromático.