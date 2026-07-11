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1926: Barranco y la pintura

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Un aviso publicado en los diarios de Lima hace saber que, de conformidad con lo dispuesto por el Concejo Distrital de San José de Surco, los propietarios de las fincas situadas en el balneario de Barranco deben pintarlas con colores que en ese aviso se especifican para cada barrio. Sin duda ha querido el municipio propender a una cierta armonía colorista, pero hay que reconocer que no sería dable aducir razón convincente alguna bastante para justificar lo de los diferentes colores para los diversos barrios. Esperemos que la finalidad esencial que se busca no derive en un bolcheviquismo cromático.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.