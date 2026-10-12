1926: El cine y las protestas en Francia
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
Películas de origen norteamericano, que describen de forma adversa ciertos aspectos del Ejército francés, están provocando protestas en Francia, habiéndose llegado a decir que, si no se pone término a dichas exhibiciones, se dará un paso más efectivo. No se sabe a qué clase de exhibiciones se refieren, pero el caso tiene importancia por ser el mercado francés muy provechoso para las películas norteamericanas. La queja llegó al Gobierno Francés por un soldado mutilado francés, quien se dio de manos a boca en Broadway con un individuo que llevaba el uniforme de la Legión Extranjera.
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