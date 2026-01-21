1926: El mal estado del jirón Tacna

Un vecino de la calle de Comesebo nos envió una carta en la que se queja del mal estado del pavimento del jirón Tacna. En la carta se nos pide que llamemos la atención del municipio a fin de que proceda a evitar que la tierra atosigue a los transeúntes, que los baches de la calzada subsistan por más tiempo y que se persiga a la gente inescrupulosa que arroja basura en la calle y a hora distinta a las del paso de las carretas encargadas de su acarreo. Hicimos un recorrido por el jirón Tacna. No exagera el vecino; aquel jirón, y sobre todo la cuadra de Comesebo, está en deplorable abandono.