(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

1926: El rey de España en América
1926: El rey de España en América

1926: El rey de España en América

El diario “A B C”, sobre el viaje del rey de España a América, dice: “Hay algo a lo que no debemos renunciar, que no depende ni del rey ni de la política, sino de nuestros elementos intelectuales y es contrarrestar la influencia de otros cultivos rivales en el alma americana. Nuestros más esclarecidos profesores y literatos dialogan sin interrupción con aquellas sociedades hispanoamericanas menos cohibidas que la nuestra por prejuicios confesionales. A esa labor intelectual, es preciso sumar la que realizan con sus iniciativas mercantiles las colonias españolas en Buenos Aires, Lima, La Habana, México y otras urbes importantes”.

