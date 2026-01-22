1926: El rey de España en América

El diario “A B C”, sobre el viaje del rey de España a América, dice: “Hay algo a lo que no debemos renunciar, que no depende ni del rey ni de la política, sino de nuestros elementos intelectuales y es contrarrestar la influencia de otros cultivos rivales en el alma americana. Nuestros más esclarecidos profesores y literatos dialogan sin interrupción con aquellas sociedades hispanoamericanas menos cohibidas que la nuestra por prejuicios confesionales. A esa labor intelectual, es preciso sumar la que realizan con sus iniciativas mercantiles las colonias españolas en Buenos Aires, Lima, La Habana, México y otras urbes importantes”.