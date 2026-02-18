1926: Extranjeros y deportaciones en Estados Unidos
Se calcula que aún hay más de un millón de extranjeros en Estados Unidos sujetos a deportación. En ciertos círculos hay ansiedad por verlos fuera del país. Pende de la Comisión de Inmigración de la Cámara de Diputados la dación de una ley que faculta al gobierno a emplear el tiempo que juzgue necesario antes de proceder a la deportación. Por otra parte, cunde la alarma temiéndose que esta obsesión conduzca a extremos, ocasionando sufrimiento y desmoralización en millares de familias que hasta este momento se habían considerado residentes estables en Estados Unidos.