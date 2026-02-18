1926: Extranjeros y deportaciones en Estados Unidos

Se calcula que aún hay más de un millón de extranjeros en Estados Unidos sujetos a deportación. En ciertos círculos hay ansiedad por verlos fuera del país. Pende de la Comisión de Inmigración de la Cámara de Diputados la dación de una ley que faculta al gobierno a emplear el tiempo que juzgue necesario antes de proceder a la deportación. Por otra parte, cunde la alarma temiéndose que esta obsesión conduzca a extremos, ocasionando sufrimiento y desmoralización en millares de familias que hasta este momento se habían considerado residentes estables en Estados Unidos.

Se calcula que aún hay más de un millón de extranjeros en Estados Unidos sujetos a deportación. En ciertos círculos hay ansiedad por verlos fuera del país. Pende de la Comisión de Inmigración de la Cámara de Diputados la dación de una ley que faculta al gobierno a emplear el tiempo que juzgue necesario antes de proceder a la deportación. Por otra parte, cunde la alarma temiéndose que esta obsesión conduzca a extremos, ocasionando sufrimiento y desmoralización en millares de familias que hasta este momento se habían considerado residentes estables en Estados Unidos.